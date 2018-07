"Balla coi lupi – Storie, luoghi, personaggi nel romanzo calcistico di Sersale" del giornalista del Quotidiano del Sud Pasquale Scalise verrà presentato giovedì 5 luglio alle ore 18 presso Porta del Parco.

Oltre sessant'anni di storia calcistica della città di Sersale ricostruita meticolosamente con interviste ai protagonisti e ricerca di immagini e filmati di repertorio. Dalla prima leggendaria trasferta ad Albi del 1963, passando per sconfitte e vittorie nei campionati dilettantistici, fino alla gloriosa promozione in serie D: Scalise trasforma la storia di una squadra, dei suoi calciatori e dei suoi tifosi, in un romanzo nostalgico e leggendario che fa rivivere vicende esaltanti dello sport e della cultura calabrese.

Il direttore della Riserva Valli Cupe Carmine Lupia: «ringraziamo il giornalista Scalise per questo prezioso lavoro di ricerca che, attraverso la puntuale ricostruzione di una realtà sportiva sana e aggregatrice, testimonia l'impegno socio-culturale della comunità sersalese. Buone pratiche sportive, come le buone pratiche ambientali, non solo consolidano la consapevolezza civica dei cittadini ma contribuiscono, inoltre, alla realizzazione dell'identità di un popolo».

Presenteranno il volume, insieme all'autore, il sindaco di Sersale Salvatore Torchia, il capo ufficio stampa del Consiglio regionale Romano Pitaro, il presidente del Consiglio comunale Carmine Capellupo, il delegato alla Cultura Tommaso Stanizzi, il giornalista del Quotidiano del Sud Roberto Saverino e il presidente ASD Sersale Ettore Gallo. Modera la giornalista Chiara Fera.