Catanzaro, il 23 marzo la presentazione del libro “Il corpo della demenza”

Un manuale che illustra una terapia, ma che in sé racchiude anche tanti piccoli romanzi. E' la ricetta de "Il corpo della demenza" il libro di Elena Sodano (Maggioli Editore) che sarà presentato venerdì 23 marzo, alle ore 17.30, nella sede dell'associazione #lacalabriacherema in via degli Angioini a Catanzaro.

Riferimenti scientifici, esperienze sul campo e storie di vita si intrecciano nell'opera di Sodano su temi delicati come quelli della malattia di Alzheimer e altre demenze. Senza dare certezze o risposte sicure ma lasciando al lettore una consapevolezza che vale più di ogni altra cosa: non tutto è perduto.

"Abbiamo scelto di dare spazio ad Elena Sodano e al suo libro per proseguire su quel percorso che il direttivo de #lacalabriacherema ha annunciato già nello scorso settembre: concentrare gran parte delle attività dell'associazione sul sociale – spiega Tiziana Muraca, presidente dell'associazione – Il libro di Elena ci consegna una fotografia contemporanea dell'Alzheimer e delle demenze e ci presenta un metodo unico ed innovativo per affrontarle. E' un lavoro che merita spazio e che la nostra associazione, nel suo piccolo, non poteva non concedere".

Elena Sodano, nata a Catanzaro, è laureata in Psicologia, Lettere e Filosofia indirizzo Dams e Scienza e tecnica della comunicazione. È giornalista professionista e danzaterapeuta Apid. Presidente dell'Associazione Ra.Gi. Onlus, dirige a Catanzaro il Centro diurno Spazio Al.Pa.De. (Alzheimer Parkinson e Demenze). Con il metodo Teci da lei creato si occupa di formazione dei team socio-sanitari ed educativi nelle Rsa, Case protette, Centri diurni, Hospice, residenze psichiatriche e cliniche per malattie neuromuscolari.