Crotone, Caffè Letterari: incontro con gli scrittori Marco Rossari e Veronica Raimo

Incontro con due scrittori Marco Rossari e Veronica Raimo, nell'ambito dei #CaffèLetterari organizzati da Fondazione odyssea in sinergia con Amici del libro di Crotone e Mondadori Bookstore, venerdi 30 novembre alle ore 18:00 presso Le Stanze.

Marco Rossari scrittore e traduttore, è nato a Milano nel 1973. Si è laureato con una tesi su Charles Bukowski. Ha lavorato in case editrici e in libreria e collabora con numerose riviste. Ha tradotto Alan Bennett e la biografia su Chet Baker, oltre a vari titoli di Charles Dickens, Mark Twain, Percival Everett, Dave Eggers, James M. Cain, Hunter S. Thompson. Ha pubblicato per Fernandel il romanzo Perso l'Amore (non resta che bere) e il libro di poesie L'amore in bocca (Fernandel, 2003 3 2007) e la raccolta di racconti Invano veritas (e/o, 2004).

Fra i suoi ultimi libri: L'unico scrittore buono è quello morto (e/o 2012), Piccolo dizionario delle malattie letterarie (Italo Svevo, 2016), Le cento vite di Nemesio (e/o 2016) e Nel cuore della notte (Einaudi 2018).

Veronica Raimo è una scrittrice romana. Si occupa di libri, cinema e musica per diverse testate, oltre a tradurre romanzi e racconti dall'inglese. Ha cosceneggiato il film Bella addormentata di Marco Bellocchio (Regista)(2012). Tra i suoi romanzi ricordiamo Il dolore secondo Matteo (minimum fax, 2007), Tutte le feste di domani (Rizzoli, 2013), Miden (Mondadori 2018). In Germania ha pubblicato la raccolta di racconti Eines Tages alles dir (Launenweber Verlag, 2017).