Calcio, la storica salvezza del Crotone diventa un libro

La salvezza del Crotone di Davide Nicola nella prima stagione in Serie A 2016/17 ripercorsa in un "racconto calcistico ispirato a una storia vera". 'Ma il cielo è sempre più rossoblù', edito da Minerva, è il libro scritto dalla giornalista Rai, Maria Barresi, ed è stato presentato oggi presso il Salone d'Onore del Coni.

Le emozioni del calcio e l'orgoglio di una terra come la Calabria, che l'impresa sportiva degli Squali rossoblù ha onorato, dimostrando che nessun traguardo è impossibile da raggiungere: tutto questo è stata la favola del Crotone. Alla presentazione, tra gli altri, sono intervenuti i giornalisti Rai, Marco Mazzocchi e Riccardo Cucchi, oltre a diversi personaggi del mondo dello sport, tra cui il vice presidente vicario del Coni, Franco Chimenti. Al termine della presentazione, aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori, il saluto del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. "Grazie al Crotone - le parole dell'autrice - perché mi ha regalato una passione, quella per il calcio, che non sapevo di avere. Quando il Crotone è salita in Serie A, da calabrese, ho sentito il dovere di raccontare questa storia. Il Crotone ha fatto capire che, anche se si è ultimi e ti danno per spacciato nella vita, se si vuole si può sempre rimontare, rialzarsi e vincere".