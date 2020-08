Spezzano della Sila (Cs), Riccardo Cristiano presenta a Camigliatello il suo libro dedicato all’amore e ai diritti civili: ““Vi dichiaro uniti, Diario LGBGQI”

A Camigliatello Silano, a Spezzano della Sila, giorno 22 agosto alle ore 17:30 presso Piazza Anfiteatro, nell'ambito della rassegna "Incontri Silani" già alla sua IX edizione, sarà presentato il libro di Riccardo Cristiano "Vi dichiaro uniti, Diario LGBGQI* una storia di ricerca, Amore e diritti civili" edito da Officine Editoriali da Cleto. La prima uscita ufficiale subito dopo il lock down, vedrà la presenza, oltre che dell'autore e dell'editore Marco Marchese, anche quella dell'Onorevole Graziano Di Natale, Segretario Questore del Consiglio Regionale della Calabria, nonché la partecipazione di Maria Grazia Muri, Responsabile del centro antiviolenza S.O.S. Astarte Donna.

A moderare la presentazione, Stefania Fratto, coordinatrice dell'evento, già attiva in varie iniziative culturali e sociali.

Riccardo Cristiano, autore del libro dichiara: "Portare il mio diario in giro per la Calabria, finalmente non solo in maniera virtuale come abbiamo dovuto fare negli scorsi mesi, mi riempie l'animo di energia. Penso a Camigliatello, alla Sila in generale, posti magnifici che continuano a generare cultura e ispirazione. Inoltre sono orgoglioso di partecipare ad uno degli appuntamenti culturali del sud, nel cuore dell'altopiano silano e nel Parco Nazionale della Sila! Il mio "Vi dichiaro uniti" ne sono convinto, porterà l'arcobaleno anche lì, perché specie in questo periodo dove si discute di legge contro l'omo-transfobia, è necessario raccontarsi e raccontare come stanno realmente le cose". Appuntamento quindi al 22 agosto ore 17:30 presso Piazza Anfiteatro a Camigliatello Silano (Cs)