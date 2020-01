Castrovillari (Cs), sabato la presentazione del libro “Vantativinne! La Calabria che non si arrende”

"Vantativinne! La Calabria che non si arrende" edito da Librare è il titolo del libro di Franco Laratta che sabato 11 gennaio, alle ore17,30, verrà presentato nella Galleria d'arte "Il Coscile" di Castrovillari con il Sindaco, Domenico Lo Polito, l'editore, Mimmo Sancineto e l'autore, introdotti e moderati da Pasquale Pandolfi, responsabile culturale dell'Associazione Kontatto Production, ideatrice dell'evento che si avvale del patrocinio del Comune.

L'opera, che vuole richiamare il vanto della nostra Terra e della sua gente, racconta la storia di tanti giovani calabresi, tra i venti e i trent'anni, che emergono e si sono realizzati, raggiungendo importanti obiettivi lavorativi e non solo in Calabria ed oltre i confini regionali e nazionali con le sole proprie forze, grazie a capacità, impegno, costanza e sacrifici, ma anche a dedizioni e testardaggine, propri della nostra indole che porta creatività, intuito e valore aggiunto là dove si esprime, riscattando orgoglio tra le comunità ed i Territori che hanno visto questi giovani crescere ed affermarsi nonché riprendere, con intuizioni, pure le sorti di una crescita locale più che possibile e che non si arrende alle vicissitudini.

Sono i Millennials (ma non solo), la prima generazione dei nativi digitali, cresciuti in piena rivoluzione tecnologica e capaci di sfruttarne il linguaggio come nessun altro, con una concretezza e visione realistica dell'esistenza che fa a pugni con ogni preconcetto su di loro.

Hanno la caparbietà di adattarsi, e tanta intraprendenza; si caratterizzano pure per la loro visione nel condividere le opportunità, nel voler accrescere conoscenze e abilità personali, nel desiderio d'imparare e stare con gli altri nonché di ricevere strumenti per affrontare la vita.

Sono anche una provocazione buona e seria a ciò che irretisce, purtroppo, altri per più motivazioni e, soprattutto, un criterio per guardare in modo diverso la realtà che ci circonda e che valorizza se saputa approcciare e se si è pronti a mettersi in gioco.

E' anche questo, tra le righe, ciò che sicuramente richiamerà la presentazione e l'incontro, nati dal gusto di suscitare, costruire e restituire, il più diffusamente possibile, a partire proprio dai giovani, la vera forza della Calabria nell'essere oggi e domani (come sempre è stata potenzialmente) e la voglia dei calabresi di essere protagonisti del bene possibile, quello che si può realizzare con gusto, risvegliando senso di appartenenza e suscitando il desiderio a partire da talenti, risorse ed inclinazioni dedicate che anche qui insistono e si rendono con determinazione.