A Rende (Cs) domani presentazione dell’ultimo libro di Franco Laratta

Venerdì sei dicembre alle h 17,00 nella sala della biblioteca Civica di Quattromiglia l'ex parlamentare dialogherà con il giornalista Alfonso Bombini e il critico d'arte Roberto Sottile.

A porgere i saluti istituzionali l'assessora Marta Petrusewicz.

Edito da Librare, il volume narra delle vite di alcuni giovani che, con impegno e costanza, hanno raggiunto i propri obiettivi lavorativi e non solo a queste latitudini.

Chef, artisti, imprenditori, architetti, fotografi, musicisti, tenori: di ognuno di loro viene raccontato il percorso per arrivare al successo.

Si narra poi di Giovambattista Spadafora," l'orafo delle madonne" e di Tony Brusco, dal 1955 negli Stati Uniti, partito da Paola per sfuggire alle miserie e ai drammi di una società poverissima, per divenire un imprenditore di grandissimo successo.

Dettagli Creato Giovedì, 05 Dicembre 2019 19:22