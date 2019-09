Cosenza, il 14 settembre la presentazione di "Non vedo, non sento, ma parlo"

Si terrà sabato 14 settembre alle ore 17:00 presso la storica Piazza Santa Lucia del Centro Storico della Città di Cosenza, la presentazione del volume editoriale Cosenza: NON VEDO NON SENTO MA PARLO, a cura del Fotoreporter e Giornalista Gerardo Fortino stampato per conto del Gruppo GEDI Editoriale S.p.a. – ilmiolibro.it.

Il libro è stato realizzato a seguito di un corso di Reportage fotografico e Giornalismo con delle studentesse d'istruzione superiore che, insieme alle partecipazioni di tre fonti locali sono riuscite ad addentrarsi nei cunicoli di una Cosenza che prospera e nasconde un'altra città che si rifugia tra degrado e miseria, lontana dai lustrini.

Giuseppe Bornino del Comitato PRENDOCASA COSENZA, Christian Cosentino, attivista per il Quartiere di Santa Lucia, Fiore Manzo e Luigi Bevilacqua in qualità di Attivisti della comunità Rom di Cosenza, sono le fonti che hanno permesso a tutte le studentesse di avvicinarsi alle tematiche più scottanti della città.

Il libro ha come obiettivo quello di catapultare il lettore nelle verità più nascoste di una città sempre più ricca e green agli occhi internazionali ma indifferente alle problematiche sociali che annichiliscono sia la storia sia l'umanità di una città.

Alla presentazione parteciperanno il curatore e Fotoreporter Gerardo Fortino, le studentesse del corso di Reportage e Giornalismo, Giuseppe Bornino, Fiore Manzo, Luigi Bevilacqua e Christian Cosentino. Presenterà la Giornalista Chiara Ubbriaco.

