Corigliano-Rossano (Cs), doppio appuntamento con la presentazione del libro "I racconti dell'anima" di Maria Curatolo

Continua il suo tour di presentazioni il libro di Maria Curatolo, autrice del libro "I RACCONTI DELL'ANIMA", edito da Informazione & Comunicazione. Un miscuglio di ricordi e di emozioni che diventano radici nel terreno fertile della vita. Una raccolta di racconti brevi e versi in cui l'autrice narra tutta se stessa, spaziando dall'amore all'amicizia, dalla famiglia al lavoro. In programma altri due appuntamenti: il prossimo 27 agosto, alle ore 20,30, il libro sarà presentato nell'ambito della Settimana della Cultura, una manifestazione della città di Corigliano Rossano organizzata dall'associazione fotografica Rainbow e la Rivista letteraria RISME. L'appuntamento è all'Emporium Cafè, nel cuore del centro storico dell'area urbana di Rossano, di fronte alla Cattedrale, per incontrare l'autrice e i suoi racconti. Discuteranno con lei la scrittrice Sara Maria Serafini e la redattrice Erminia Madeo, entrambe componenti della redazione di Risme.

«C'è un messaggio preciso in questo libro: la memoria. Noi – afferma Maria Curatolo - siamo ciò che abbiamo attraversato, noi siamo il passato. L'animo umano, nella sua variegata forma, ha bisogno di raggiungere l'altro. La scrittura ci aiuta in tutto questo, scrivere è lasciare memoria. E senza memoria non c'è storia. La vita, scritta con l'inchiostro indelebile delle emozioni, è l'unica che ci appartiene».

Il secondo appuntamento si terrà invece a Schiavonea, area urbana Corigliano, là dove si svolge la vita dei pescatori così amabilmente narrata nelle pagine dei racconti. Giovedì 29 agosto alle ore 21,30 l'evento sarà ospitato al lido Zé Pequeño – Chiringuito per una serata di forti emozioni. Discuteranno con l'Autrice il professore dell'Università di Salerno Giovanni Gallina, il direttore dell'Università popolare di Rossano Gennaro Mercogliano, alla presenza di Rossella Molinari giornalista I&C. A condurre Matteo Lauria, direttore della testata giornalistica I&C.

I diritti d'autore saranno devoluti all'Associazione Mondiversi Onlus – centro antiviolenza Fabiana di Corigliano Rossano.

Biografia: Maria Curatolo è nata a Corigliano Calabro nel 1951. Ha svolto la professione di Fisioterapista presso l'ASP di Cosenza al Servizio di Riabilitazione di Corigliano, nel settore della Riabilitazione Neuropsicomotoria con bambini in età evolutiva. Attualmente in pensione, svolge attività di volontariato in più Associazioni socio-culturali della città di Corigliano Rossano. Coltiva la passione per la scrittura in prosa e poesia. Cura la rubrica I Racconti dell'Anima sulla rivista bimestrale "mOndiversi" di Corigliano Rossano. Alcune sue poesie sono contenute nell'antologia "Le Tue Parole" (Pagine, 2018).