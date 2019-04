A Roma la presentazione del libro “Il Palazzo” di Graziano Di Natale

Domani mattina alle 13,nella sala stampa della Camera dei Deputati,presentazione del libro "Il Palazzo" di Graziano Di Natale.

"L' occasione -si legge in una nota - servirà per raccontare la Calabria migliore. Hanno aderito 40 tra Sindaci e Amministratori Comunali,il redattore del Quotidiano del Sud,Guido Scarpino,che faranno conoscere l'esperienza di chi ogni giorno si impegna nella nostra terra. Abbiamo bisogno di raccontarci di far conoscere esempi positivi di chi da sempre resta in prima linea e lotta con onestà e impegno.

Sono davvero felice delle tante adesioni di amministratori della nostra provincia qualcosa sta cambiando anche dalle nostre latitudini.

Non siamo solo ndrangheta e malaffare c'è una "Migliore Calabria" da raccontare".

L' evento potrà essere seguito in diretta su webtv.camera.it