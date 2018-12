L'Associazione "Madonna dell' Albero" giovedì 13 dicembre, alle ore 18, nella sala consiliare del palazzo di città di Castrovillari, presenta l'audio-libro " l'infinito stupore che cambiò la mia vita" di Tina Fasanella.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede la relazione di Pasquale Pandolfi e l'intervento dell'autrice che racconterà la sua esperienza di fede nell'obbedienza della Chiesa.

Un momento di riflessione su ciò che apre il Cuore dell'Uomo all'Infinito e che rilancia, tra l'altro, il vero significato del periodo natalizio introdotto dalla Festa dell'Immacolata ma , soprattutto, un'occasione per considerare, a partire da una Testimonianza, cosa accade quando l'individuo incontra l'Annuncio che tocca e fa vibrare la propria Umanità.

L'aspetto più importante di ciascuno di noi e forse più coriaceo, ma sicuramente non impossibile a Chi può ridestare nell'io il desiderio di qualcosa di bello e di vero suscitando domande come "Qual è il significato ultimo dell'esistenza?", o "Perché c'è il dolore, la morte, perché in fondo vale la pena vivere?". Oppure: "Di che cosa e per che cosa è fatta la realtà?".

Queste sicuramente faranno parte dell'incontro con il racconto di Tina Fasanella che parlerà anche dell'Associazione della Madonna dell'Albero nata (a Roma dove risiede da tempo) in virtù di un qualcosa di straordinario che lei stessa vive ormai dall'11 luglio 2010.

Da quel giorno la sua vita è cambiata...e spiegherà come e perché....