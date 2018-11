Cosenza, oggi la presentazione del volume "Pietro Buffone sindaco di Rogliano uomo di governo"

Sarà presentato oggi nella sala "Giorgio Leone" della Biblioteca nazionale di Cosenza alle ore 17.00 il volume "Pietro Buffone sindaco di Rogliano uomo di governo" a cura del giornalista Ferdinando Perri. Oltre al curatore del volume, interverranno: Rita Fiordalisi, direttrice della Biblioteca nazionale di Cosenza; Angela Gatto, presidente regionale del Convegno di cultura "Maria Cristina di Savoia"; Vincenzo Ferrari, ordinario di Diritto privato all'Universita' degli studi della Calabria; Demetrio Guzzardi, rettore Universititas Vivariensis.

Nato a Rogliano, nel cosentino, il 2 gennaio 1918 e deceduto il 29 gennaio 2013, Buffone e' per quasi 40 anni sindaco di Rogliano e parlamentare dal 1953 al 1976, ricoprendo le cariche di presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati e di sottosegretario di Stato alla Difesa nel II Governo Andreotti e nel IV Governo Rumor. E' stato, tra l'altro, l'estensore della legge per l'istituzione del Parco nazionale della Calabria, successivamente trasformato in Parco nazionale della Sila, di cui poi ne e' divenuto presidente. Il volume di Perri, nella prima parte, ne racconta il personaggio con oltre novanta testimonianze. Nella seconda parte, invece, sono pubblicati alcuni suoi interventi nell'aula di Montecitorio a difesa della Calabri a e della gente piu' umile, che gli hanno fatto guadagnare l'appellativo di "deputato del popolo".