Musicista di Gerace pubblica un libro sul corno francese

Ancora una volta Gerace, in provincia di Reggio Calabria, viene rappresentato a livello Internazionale da un musicista, questa volta il protagonista è Alessandro Macrì. Si diploma in Corno presso il Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria. Si laurea in Didattica Strumentale (Bi.For.Doc.) presso il Conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza ed è Docente di Corno dell'I. C. "Forum Novum" di Torri in Sabina (Rieti). Come solista, compositore e arrangiatore del Movie Brass Quintet, ha inciso gli Albums: "Symphonic Sounds" - edito da Always Records P. Studio & Thaurus Publishing e "ACTION!" edito da Valle G. Ed. Musicali e ApplausoUS (USA) e altri Singoli.

Dice Macrì: "In questi giorni di solitudine ho avuto modo di poter dare forma ad un mio sogno: realizzare un Libro sul mio strumento musicale, intitolato The French Horn STEP by STEP Book for Beginners (in doppia lingua) per la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, le accademie e le scuole di musica".

Il testo, segue un percorso basato sul concetto di fare musica d'insieme, cioè divertirsi a suonare con gli altri ed arricchirsi a vicenda, imparando a conoscere il proprio strumento e cominciando a relazionarsi ed "aver rispetto" di chi suona al proprio fianco. Il tutto al fine di impostare una mentalità di musicista, immergendo i ragazzi in una nuova esperienza, ovvero quella di far parte di un piccolo ensemble.

La versione in inglese è stata curata da Matteo Dalla Casa e la prefazione da Alessandro Saraconi, che dice: "Sono passati molti anni da quando ho conosciuto Alessandro come allievo ad un Masterclass da me tenuto. Da subito mi clpì l'amore e l'interesse che dimostrava nei confronti del nostro strumento, andando sempre oltre il mero aspetto tecnico esecutivo, ma ricercando ed approfondendo costantemente tutte quelle sfaccettature del corno francese, anche al di fuori della musica classica. Questo libro assume particolare importanza come mezzo per avvicinare da subito i neofiti al "suonare insieme", cosa che sta alla base della professione del musicista. Alessandro pone così le basi per un percorso che aiuterà insegnanti e studenti ad apprendere in modo divertente quello che da subito bisognerebbe insegnare ed imparare: la collaborazione ed il rispetto per chi ci sta vicino, nella musica e nella vita".

È stato pubblicato dalla Music Macrì Editions ed è disponibile nei bookstores digitali: Amazon Kindle (con la versione cartacea), Google Libri e Sheet Music Plus.