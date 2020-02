Reggio, Filippo Rossi presenta "Dalla parte di Jekyll - Manifesto per una buona destra"

Patriottica ma non nazionalista. Liberale ma non ultraliberista. Decisionista ma senza nostalgie fasciste né prospettive sovraniste. È questa la "buona" destra che immagina il Filippo Rossi nel suo libro "Dalla parte di Jekyll - Manifesto per una buona destra". Il giornalista Filippo Rossi, il 14 febbraio alle ore 17 sarà a Reggio Calabria per presentare il suo volume presso la sala della Pinacoteca civica. Già direttore di Farefuturo webmagazine e del Futurista ed attuale direttore di Business.it, nonché direttore artistico del famoso Caffeina Festival di Viterbo, Rossi presenterà il suo libro: "Dalla parte di Jekill. Manifesto per una Buona Destra". All'evento, moderato dal giornalista Fabio Papalia, dopo i saluti istituzionali dell'assessore alle politiche giovanili, Saverio Anghelone, interverranno Francesco Nucera, consulente finanziario e l'autore.

Il "leitmotiv" della serata sarà il seguente: esiste ancora una destra che non vuole arrendersi a Salvini? Laica, realista, autorevole ma non autoritaria, capace di dare risposte alle sfide della modernità? Secondo Filippo Rossi non solo esiste, ma è in grande fermento.