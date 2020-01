Reggio, domani la presentazione del volume di poesia “Riproduzioni in scala” di Demetrio Marra

Venerdì 3 gennaio 2020, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "P. De Nava" di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il volume di poesia "Riproduzioni in scala" di Demetrio Marra, pubblicato dalla Casa Editrice "Interno Poesia", 2008. Intervengono: Prof. Ottavio Amaro, Direttore generale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis, Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino, componente del Comitato Scientifico del Cis, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Sarà presente l'autore. "Riproduzioni in scala" è un libro di disincanto e consapevolezza, in cui immagini e proiezioni, la genealogia familiare e i riferimenti letterari, sono ricavati con uno stile maturo e visionario, capace di catturare fin dalla prima lettura. Meridione e settentrione, Reggio Calabria e Pavia, diventano metafore, paradossi e condizioni esistenziali di una bellezza straniante, che ammalia e si fa alienante, appare ricca e mostra la sua nuda realtà.

