Camini (RC), “Arte e cultura aspettando il 2020” con la presentazione del libro “L’accoglienza delle persone migranti” curato da Tiziana Grassi

Lunedì 30 dicembre, a Camini (RC), nella Sala polifunzionale del Comune di Camini (RC), con inizio alle ore 17.00, "Arte e cultura aspettando il 2020", evento promosso e organizzato da Eurocoop Servizi "Jungi Mundu" e Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), in collaborazione con l'amministrazione comunale e "La Casa della poetessa" di Riace.

Ad aprire la serata i saluti del sindaco, Giuseppe Alfarano, e del presidente della Eurocoop Jungi Mundu, Rosario Zurzolo, che daranno il via al momento centrale: l'incontro con Tiziana Grassi per la presentazione del suo libro "L'accoglienza delle persone migranti – Modelli di incontro e di socializzazione" (One Group editore), prefazione di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. «Il libro racconta quell'Italia invisibile e reale, viva e solidale, di donne e uomini che non hanno mai smesso di essere dalla parte delle persone e dei diritti umani, di pensare universalmente, di compartecipare, di accogliere – spiega Tiziana Grassi – Capace di partecipare con fermezza silenziosa alle vicende umane, è l'Italia che non si rassegna al clima d'odio e anzi coltiva la socialità rendendola pratica quotidiana nella sobrietà di gesti semplici e proattivi che includono e uniscono. Abbiamo voluto raccontare quell'Italia aperta all'incontro dialogante che, nella pacifica e conviviale coesistenza delle differenti identità, abbraccia la crescente complessità dei processi migratori contemporanei costruendo ponti, legami e relazioni significanti in un quotidiano spesso destinato a non 'fare notizia'. In questo volume facciamo dunque luce sulle ombre di infondati quanto corrosivi allarmi sociali che hanno voluto far passare l'immigrazione come uno dei problemi più gravi e urgenti del Paese». Dialogano con l'autrice Daniela Maggiulli e Francesca Pompa; modera la giornalista Maria Teresa D'Agostino.

Seguirà alle 18.30 il reading di poesie "Natale nel mondo", a cura dei bambini di Camini; alle 19.00 "Attacco poetico – I sassi della gratitudine", a cura della "Casa della poetessa" di Riace; alle 19.30 performance d'arte relazionale con "L'uomo Carta" e mostra "Diritto d'Autore 6" di Enzo Correnti. Alle 20.30, conclusione della serata con la cena dell'accoglienza.