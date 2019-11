La Siria raccontata da Eliana Iorfida e Sebastiano Caputo: due testimonianze dirette prima e dopo lo scoppio della guerra

di Mariateresa Ripolo - Ci sono realtà difficili da comprendere perché ci sembrano lontane. Realtà che mai potremmo neanche lontanamente immaginare o che conosciamo in quanto ci vengono in parte raccontate attraverso immagini e racconti in pillole che spesso le deformano. La Siria è una di quelle. Un luogo che soprattutto negli ultimi anni ci è stato raccontato perché al centro di uno dei conflitti più cruenti e sanguinosi di sempre. Un conflitto che dal 2011 ad oggi ha provocato un numero impressionante di vittime, secondo alcuni dati più di mezzo milione di morti. Un conflitto che ha spazzato via intere città riducendo in cumuli di cemento e sabbia millenni di arte e storia.

Quando, però, i racconti provengono da testimonianze dirette e prive di qualsiasi filtro, la realtà riesce ad acquisire contorni più delineati. «Sono stata in Siria da giovanissima archeologa tra il 2005 e il 2010, la mia esperienza è stata emblematica di quello che era la Siria fino a qualche giorno prima della rivoluzione, un mosaico di culture e religioni che convivevano», ha spiegato Eliana Iorfida – archeologa e scrittrice che ha trasformato il suo amore per la Siria conosciuta prima dello scoppio della guerra in un romanzo dal titolo "Antar" (Vertigo, 2018) – durante l'incontro avvenuto a Bovalino e moderato dal presidente del Caffè Letterario "Mario La Cava" Domenico Calabria e dalla giornalista Cristina Caminiti.

Moltissimi i temi affrontati durante la serata, un'occasione di riflessione unica che ha visto il coinvolgimento di Sebastiano Caputo, direttore de "L'Intellettuale Dissidente", giornalista e reporter di guerra che in occasione della serata dedicata al Medio Oriente ha presentato il suo ultimo libro "Mezzaluna sciita" (Gog, 2018), una raccolta di appunti presi durante un viaggio tra Libano, Iraq, Iran e Siria: «Un libro scritto in prima persona per poter far immergere il lettore in dei luoghi che sembrano apparentemente esotici e lontani ma che poi sono più vicini a noi più di quello che pensiamo», ha spiegato l'autore.

L'importanza del viaggio e il tema dell'identità sia culturale che religiosa hanno rappresentato elementi di spunto e di riflessione in un'opera che, come ha sottolineato Caputo, «racconta il Medio Oriente come luogo dove poter ritrovare l'identità che noi occidentali abbiamo perso da soli», un'identità che, al contrario, i popoli dei paesi del Medio Oriente hanno sempre saputo custodire e difendere conducendo uno stile di vita all'insegna della tradizione. "Mezzaluna sciita" è soprattutto il tentativo di far conoscere attraverso un viaggio durato circa quattro anni una minoranza poco conosciuta in Europa, quella sciita, e per farlo Caputo ha vissuto a strettissimo contatto con le popolazioni delle città sacre per lo Sciismo Duodecimano: «Ho mangiato, vissuto, lavorato con loro per conoscerli più da vicino».

«La dimensione del viaggio è fondamentale, un proverbio arabo dice che viaggiare è vincere. Viaggiare in questi posti vuol dire spogliarsi del tuo orgoglio e della tua professione e vivere questi luoghi da uomo», ha raccontato il giovane reporter che ha annunciato di aver preparato tre documentari per la Rai girati proprio in Siria e che verrano trasmessi nei prossimi mesi.