Locri (RC), Cristina Maurelli presenta “Video Partecipativo”: il libro sul cinema come strumento educativo

Venerdì 15 novembre alle ore 18 presso la biblioteca comunale di Locri "Gaudio Incorpora", FarImpresa in collaborazione con Liberi Svincoli e Libreria Pedullà presenteranno il libro di Cristina Maurelli "Video Partecipativo Fare cinema come strumento educativo attraverso il metodo PVCODE". L'autrice e registra Cristina Maurelli, ha scritto documentari, spettacoli teatrali e programmi televisivi. Esperta di creatività e comunicazione, lavora come copywriter per importanti aziende italiane. È docente di Discipline dello spettacolo all'Università degli Studi di Brescia e formatrice di tecniche partecipative secondo il metodo PVCODE con cui ha realizzato cortometraggi di finzione in contesti di comunità multiproblematiche. Questo manuale, raccontato in modo agile e discorsivo, illustra il metodo PVCODE (Participatory Video for COmmunity Development), costruito sul concetto chiave di "video partecipativo", attraverso il quale il cinema abbatte le sue barriere e permette a detenuti, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, disabili, migranti, ma anche studenti e persone comuni, di diventare ideatori e realizzatori di film che riguardino la loro personale realtà.

Pensato soprattutto per educatori e operatori di comunità, Video partecipativo intende far conoscere le potenzialità educative e formative di questo approccio e incoraggiarne l'utilizzo anche in Italia, nella consapevolezza che il cinema fa sicuramente bene a chi lo guarda, ma di certo fa ancor più bene a chi lo fa. Alla presentazione presenzieranno, Pasquale Calabrese, amministratore di Farimpresa ed il giornalista Giuseppe Mazzaferro che intervisterà l'autrice approfondendo il tema su come il cinema, costituisca una straordinaria opportunità educativa, un'occasione di riflessione, confronto e crescita.