Arriva in libreria “Occhi pieni di empatia”, la raccolta poetica di Martina Iacopino

Il Gruppo Albatros il Filo è lieto di annunciare l'uscita nelle librerie di "Occhi pieni di empatia" di Martina Iacopino. Una sorta di testamento spirituale, una intimità a volte confessata tra i sussurri, altre volte affermata a gran voce. In ogni caso, un andare incontro all'altro con occhi immensamente grandi, in un abbraccio di accoglienza e compartecipazione. Questo è il senso ultimo di "Occhi pieni di empatia", la seconda raccolta poetica – dopo Voci fuori dal coro – che Martina Iacopino dà alle stampe e al pubblico dei suoi lettori. La presente è una raccolta forte, intensa, nella quale sono racchiuse tutte le fragilità e tutta la forza dei suoi vent'anni, paure e speranze di una donna in fieri, eppure così forte, così vera.

Martina Iacopino, nata a Reggio Calabria il 2 aprile del 1999, è una studentessa universitaria. Ha frequentato il liceo scientifico "Euclide" di Bova Marina e al termine degli studi si è trasferita a Teramo a studiare DAMS (discipline delle arti della musica e dello spettacolo) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione. All'età di 11 anni ha cominciato a studiare musica presso la scuola media Dalmazio D'Andrea, per poi continuare due anni al conservatorio. Nel 2016, durante il terzo anno di liceo, tramite l'alternanza scuola lavoro è stata selezionata per scrivere nel giornale regionale ntaCalabria.it, dove si è occupata insieme ad altri ragazzi della redazione di vari articoli online. A giugno 2018 ha esordito con la prima raccolta di poesie Voci fuori dal coro, edita da Aletti Editore.