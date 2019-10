Cittanova (RC), il poeta Michele Caccamo presenta la 'rielaborazione' di 11 inediti di Alda Merini

"Al rogo 11 inediti di Alda Merini" è la dichiarazione shock del poeta Michele Caccamo (calabrese di origine). La singolare iniziativa avverrà in occasione della prima presentazione nazionale del suo ultimo libro "Il segno clinico di Alda" edizioni Elliot, venerdì 1 novembre 2019 ore 18:00 presso la Villa Academy di Cittanova (RC) nel giorno del decennale della scomparsa della poetessa Alda Merini (21 marzo 1931 - 1° novembre 2009).

"Caccamo, faccia qualcosa, la prego, c'è troppo buio qui. Mi riporti presto a ogni cosa che è viva."

Michele Caccamo "incendierà letteralmente" il pubblico con la sua scrittura poetica e immaginifica, ripercorrendo il suo rapporto personale e letterario con Alda Merini a partire dagli 11 testi inediti che gli sono stati donati dalla poetessa.

Parlerà del lavoro di rielaborazione in chiave lirica di questi particolari "fogli matti" composti durante il ricovero nel manicomio di Taranto, tra il 1985 e il 1986. A dieci anni dalla morte, Michele Caccamo, rende così omaggio con questo particolare libro alla persona e all'opera della poetessa che, più di molti altri artisti del verso, rielaborò quella dissociazione tra la mente e il corpo.

Gli 11 inediti che Alda Merini donò a Michele Caccamo non potranno essere letti agli ospiti presenti a causa di un diniego da parte degli eredi legittimi della poetessa: alla luce di questo veto sorge la contestazione di Caccamo di "dargli fuoco", probabilmente quel fuoco da cui nacquero: "Se un poeta dona le proprie carte con l'intenzione di regalare i propri patimenti, le ansie, le sue mille anime, gli altri dovrebbero ringraziarlo perché, con gli occhi rarefatti dalla follia, sta guardando il destino anche per loro".

Verranno comunque esposti, coperti da un velo nero per confermare la censura e il lutto della poesia.

Alla presentazione parteciperà in veste di ospite la cantautrice Grazia Di Michele impegnata in questi giorni con il suo ultimo lavoro discografico "Donne Sante Puttane", che metterà in parallelo le vite delle sue donne straordinarie con quella di Alda Merini.

Gli accompagnamenti musicali della serata sono affidati al chitarrista Filippo Italiano.

L'iniziativa culturale, a cura del regista Nino Cannatà per Lyriks (laboratorio interdisciplinare di ricerche artistiche) e coordinata da Teta Cosentino, è patrocinata dalla Regione Calabria, dal Comune di Cittanova rappresentato dal Sindaco Francesco Cosentino e dalla storica Associazione Libera Novi Albori di Cittanova che presenzieranno nel tentativo di "salvare il salvabile": il nostro patrimonio culturale sul folle invito del poeta e scrittore Michele Caccamo.

Questa prima presentazione nazionale sarà seguita in diretta dai microfoni di Radio Eco Sud.

- Ma quanto ha scritto signora Merini

- Ah guardi, non lo so, volumi, volumi, volumi, la Treccani senz'altro. Ho trent'anni di carteggi all'Università di Pavia...

- E non le conserva le sue poesie?

- No le regalo, le do via. Me ne libero come delle scorie e per me conservo i sentimenti che le hanno animate.

Frammento tratto dall'intervista: Alda Merini - La Poetessa dei Navigli