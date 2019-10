Reggio, Chicco Evani presenta il suo libro “Non chiamatemi Bubù”

Tutto pronto per la presentazione del libro "Non chiamatemi Bubù". Alla presenza dell'autore, Alberico "Chicco" Evani e della giornalista Sky Lucilla Granata, il prossimo 18 ottobre alle 17,30 al salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si svolgerà l'evento promosso dall'Anci Giovani di Reggio Calabria in collaborazione con il CSI, L'Associazione Leonardo, l'Asd Archi Club e diverse realtà associazionistiche presenti a Reggio Calabria.

Chicco Evani, con le sue 532 presenze in massima serie di cui ben 393 con la maglia del Milan, è attualmente il vice allenatore della Nazionale maggiore, al fianco di Roberto Mancini. Col Milan ha praticamente vinto tutto, 3 campionati, 2 Supercoppe Italiane, 1 coppa Italia, 2 coppe dei Campioni, 2 supercoppe Europee e 2 coppe Intercontinentali.

All'appuntamento che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e di Anci Giovani, sarà possibile ascoltare dalla viva voce di Evani le avventure sportive che ha vissuto in prima persona, una su tutte, la finale mondiale del 1994 persa ai calci di rigore contro il Brasile.

All'appuntamento prenderà parte la professoressa Angela Busacca e la dottoressa Rosa Sgambelluri , il consigliere al Comitato Sportivo Universitario Luca Cristarella e Paolo Ciccù Presidente Provinciale del CSI.

Saranno altresì presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà , il consigliere metropolitano delegato al Bilancio ed alle Politiche Giovanili Antonino Castorina, Katty Calù della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria e Maria Cristina Pisani presidente nazionale del Consiglio Nazionale dei Giovani.