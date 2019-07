Sant’Ilario dello Jonio (RC), Bernardo Migliaccio Spina legge “Coraìsime”

"Coraìsime, il reading", al centro della serata promossa da LocriTeatro, Caffè letterario La Cava e il blog Connessioni, con il patrocinio morale dell'amministrazione comunale.

Mercoledì 24 luglio, ore 21, nel piazzale del Sacro Cuore, alla Marina di Sant'Ilario, Bernardo Migliaccio Spina leggerà le più belle pagine del suo romanzo misterioso e poetico, "Coraìsime", opera d'esordio per Rubbettino editore.

Sarà presentata, in anteprima, parte della mostra fotografica "L'ombra della luce" di Manuela Futia: venti scatti still life per raccontare luoghi e cose.

Ospite della serata Armando Quattrone, molto noto in Germania, autore di brani che spopolano sul web, che per l'estate 2019 ha lanciato la fresca e frizzante "Made in Marina".

Intervengono il sindaco Giuseppe Monteleone e il presidente del Caffè letterario La Cava, Domenico Calabria. Conduce Maria Teresa D'Agostino.