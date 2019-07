Venerdì 12 luglio alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele a Martone verrà presentato il libro "Agostino. La speranza cristiana nel commento ai salmi ascensionali" (Cafagna editore, Barletta) di Padre Graziano Maria Malgeri, dell'Ordine dei Frati minori e originario del piccolo centro collinare della Locride. La serata, interamente dedicata alla cultura, sarà aperta dai saluti del sindaco Giorgio Imperitura e da don Piero Romeo, Vicario generale della Diocesi di Locri. A dialogare con l'autore del libro ci saranno le professoresse Ida De Angelis, docente di Storia e Filosofia, e Cristina Briguglio. La presentazione del volume sarà arricchita anche da alcuni intermezzi musicali dello stesso padre francescano e del suo gruppo, chiamato "Graziano e friends".

Graziano Maria Malgeri, Ofm, è docente di Patrologia presso la Pontificia Facoltà Teologica della sardegna. Ha condotto studi sulla spiritualità del Martirio delle origini (Martyrium Polycarpi, Passio Perpetuae et Felicitatis) e sulla teologia di Agostino D'Ippona, collaborando con riviste scientifiche italiane e spagnole (Theologica & Historica, Mayeutica, Augustinus) e divulgative (Porziuncola). Attualmente e Animatore vocazionale per la custodia Ofm di Sardegna, Definitore provinciale della Provincia Serafica Ofm, con all'attivo predicazioni e convegni a giovani e adulti in tutta Italia.