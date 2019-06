Reggio, venerdì la presentazione del libro “La notte delle notti” di Maria Festa

Si terrà venerdì 28 giugno alle ore 17,30 presso la Sala Gilda Trisolini della Città Metropolitana di Reggio Calabria la presentazione al pubblico reggino dell'ultima fatica letteraria della scrittrice e poetessa Maria Festa "La notte delle notti" edita da Città del Sole. L'evento, patrocinato dalla stessa Città Metropolitana e promosso congiuntamente dalla Fondazione Italo Falcomatà, dal Circolo Rhegium Julii, dal CIS-Centro Internazionale Scrittori della Calabria e dall'Associazione Culturale Anassilaos, rende omaggio ad un'autrice la cui opera, sia in versi che in prosa, ha attraversato grande parte della letteratura reggina degli ultimi decenni e il cui impegno, dispiegato nella promozione dei più diversi aspetti dell'arte e della cultura di Reggio Calabria, ha incrociato le personalità più eminenti di questa stessa arte e cultura. All'incontro interverranno il Presidente del CIS Calabria Dott.ssa Rosita Loreley Borruto, il Dott. Pino Bova, Presidente del Rhegium Julii, la Prof.ssa Rosetta Neto Falcomatà, Presidente della Fondazione Falcomatà, il Dott. Stefano Iorfida, Presidente dell'Associazione Anassilaos e la Dr.ssa Antonella Cuzzocrea, editore di "Città del Sole". La lettura dei versi è stata invece affidata all'attrice Marilù Laface. Maria Festa,

giornalista pubblicista, è stata redattrice della rivista trimestrale di cultura sommersa Malvagia fondata a Milano da Pino Polistena e Carlo Cassola; direttore responsabile del mensile Obiettivo Reggio; direttore responsabile del periodico Research; ha collaborato con il quotidiano Gazzetta del Sud.

Ha contribuito alla fondazione dell'Accademia del Vernacolo durante la collaborazione con il centro culturale "Il Grifo". Ha curato vernissages e cataloghi d'arte; ha contribuito alla nascita e fondazione dell'associazione "Anassilaos". È accademica d'Europa dal 1985 per la sezione poesia.

Vanta collaborazioni con associazioni culturali ed università.

Ha diretto la collana di poesie dell'editore Laruffa, Mimose.

Ha pubblicato: "Dissolvenze" (silloge poetica) Premio speciale Accademia d'Europa. "Arì" (silloge poetica) primo premio città di Dublino Accademia d'Europa. "Commiati" (silloge poetica) segnalazione Laboratorio delle Arti di Milano. "Tempo di poesia. Un itinerario al femminile" (saggio). "Badie" (romanzo) Primo premio narrativa Calabria Riviera dei Cedri. Itinerari (silloge poetica).

"Note d'Aria e Sul confine del Tempo" sono le più recenti sillogi pubblicate.

Nel 2008 ha ottenuto la segnalazione d'onore al premio Rhegium Julii.

Ha inoltre pubblicato sul mensile Obiettivo Reggio il saggio Dentro le radici indagine socio letteraria sulla famiglia calabrese, Intervista intima ad un uomo del Mediterraneo profili di artisti ed intellettuali e Cento opere per una collezione. Aspetti dell'arte del Novecento a Reggio Calabria, in collaborazione con Rachele Sciarrone e Pina Porchi.