Caulonia Marina (RC), domani presentazione del libro “Di figlia in padre”

"L'universo adolescenziale è quello più enigmatico, il più incidentato, il più problematico. Francesca e Peppe Iaconis, nel loro libro "Di Figlia in Padre" (2018, Città del Sole edizioni) cercano di scrutare questo universo".

Dunque, sarà proprio il dialogo attorno all'adolescenza, il filo conduttore della presentazione del libro "Di figlia in padre", scritto a quattro mani dal docente Giuseppe Iaconis e dalla figlia Francesca, che verrà presentato domani, sabato 21 luglio alle ore 21,30 al Blue Bay beach del lungomare di Caulonia Marina (piazza Bronzi di Riace) nell'ambito della rassegna "Cultura sotto le stelle" ideata dalla stilista Patrizia Papandrea, in collaborazione con lo spazio culturale "MAG. La ladra di libri" di Siderno.

Maria Antonella Gozzi dialoga con gli autori.

Interviene il dirigente scolastico Vito Pirruccio, presidente dell'associazione – museo della scuola "I care!".

