L'11 settembre a Cirò verrà piantato l'Albero della Legalità

Venerdì 11 Settembre 2020 alle ore 10,30 in Piazza della Legalità e della Libertà a Cirò (KR) si terrà la piantumazione dell'Albero della Legalità come nuova fonte di vita radicata saldamente ai valori della Giustizia e della Legalità organizzato dal Progetto di Vita con la partecipazione del Comune di Cirò (KR). La Cerimonia vuole mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia e dei Servitori dello Stato onorando il ricordo di coloro che hanno pagato con la vita la lotta contro le mafie con fiducia nella Legge e nello Stato con la determinazione nel creare una rete di collaborazione fra le Istituzioni, le Forze dell'Ordine, la Magistratura e i cittadini per affermare la legalità. Non ci si deve rassegnare solo al semplice ricordo, ma si deve essere esempi di continuità e di legalità sempre.

Interverranno:  FRANCESCO PALETTA Sindaco di Cirò (KR)  S.E. DOTT.SSA TIZIANA TOMBESI Prefetto di Crotone  DOTT.SSA IRENE IULIANO Funzionario della Polizia di Stato in rappresentanza del Questore di Crotone  MARESCIALLO IVO BELCUFINÈ Comandante della Stazione dei Carabinieri Cirò – Kr -  DON MATTEO GIACOBBE Parrocchia Santa Maria De Plateis Cirò – Kr -  ADRIANA COLACICCO Co – Fondatrice del Progetto di Vita – Encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese  GERARDO GATTI Co – Fondatore del Progetto di Vita – Encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese Alla cerimonia parteciperanno autorità civili, militari, religiose e delegati di tutte le associazioni locali