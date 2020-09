Licenziamenti Abramo Customer Care, Cerrelli: “Lega vicina ai lavoratori”

"La Lega ha a cuore, con i fatti e non a parole, le sorti dei lavoratori di Abramo Customer Care; Siamo preoccupati per il futuro di queste persone che rischiano di perdere il loro posto di lavoro". Lo afferma, in una nota, Il Referente provinciale di Crotone della Lega Salvini Giancarlo Cerrelli.

"Mi sono gia' occupato - afferma Cerrelli - nella mia qualita' di Referente provinciale della Lega di Crotone, senza sbandierarlo ai quattro venti, un anno fa, precisamente il 4 luglio 2019, quando la Lega era ancora al Governo, interessando l'allora sottosegretario per il lavoro Claudio Durigon, che e' riuscito a scongiurare con una mediazione il licenziamento di 600 dipendenti dell'Abramo. La Lega di Crotone si adoperera', pur al momento non essendo al Governo, per trovare tutte le soluzioni possibili al fine di scongiurare la perdita di posti di lavoro in un territorio, come quello di Crotone, gia' prostrato da una profonda crisi economica".