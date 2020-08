La Lega di Crotone: "I 5Stelle attaccano Salvini, ma sono i fedeli alleati di Matteo Renzi e del Pd"

"I 5Stelle di Crotone sperano di recuperare consensi elettorali attaccando il leader della Lega, Matteo Salvini, su argomenti tanto generici quanto inconsistenti. I 5Stelle dovrebbero invece ricordare ai cittadini crotonesi che sono al Governo con il Pd e con Matteo Renzi che odiavano e che volevano distruggere politicamente; che a Crotone hanno ottenuto oltre il 50% alle politiche e che i risultati di questo grande consenso sono pari a zero; che il loro modo di interpretare il reddito di cittadinanza ha creato danni enormi alle aziende, ha aumentato a dismisura il debito pubblico e non ha creato neanche un posto di lavoro produttivo. I 5Stelle sanno che il bilancio della loro politica è fallimentare. Cos'hanno da raccontare ai cittadini e da difendere? Il nulla. Solo il nulla. Solo chiacchiere inconcludenti. Arrivati al potere i 5Stelle sono diventati il partito più "poltronista" della storia della Repubblica italiana. Si erano impegnati a limitare a solo due i mandati parlamentari (cioè non più di due remuneratissime elezioni alla Camera o al Senato), e subito si sono pentiti passando a tre.

Bello vivere con migliaia di euro versati da Camera e Senato, vero? Perché i militanti dei 5Stelle non vanno a urlare contro Grillo e Di Maio? Perché non si ribellano contro coloro i quali li hanno presi in giro? I 5Stelle sono oggi i migliori alleati di Matteo Renzi e del Pd, perché non lo spiegano ai loro elettori crotonesi? Ve lo dice la Lega: perché si vergognano, perché non hanno argomenti, perché hanno disatteso e contraddetto tutto ciò che avevano promesso in campagna elettorale. I Crotonesi lo sappiano: oggi il Pd, Matteo Renzi, Bersani, D'Alema, Grillo, Di Maio, Conte e Prodi sono tutti rappresentanti di un unico partito, quello delle poltrone ad ogni costo e dello spaventoso aumento del debito pubblico che renderà difficile la vita quotidiana a generazioni e generazioni di Italiani, Calabresi e Crotonesi. Ricordate cittadini crotonesi: se voterete 5Stelle di fatto starete votando per Matteo Renzi! Scegliete la Lega se volete davvero che le cose cambino!". Lo afferma una nota della Lega di Crotone.