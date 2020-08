Crotone, investe e ferisce ex moglie: arrestato

Era sottoposto al divieto di avvinarsi alla ex moglie ma lo ha violato e ha addirittura speronato l'auto della donna facendola finire in ospedale. E' accaduto a Crotone dove un uomo di 38 anni, L.A., e' stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con le accuse di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell'ex compagna. Il 38enne e' stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal giudice delle indagini preliminari che l'ha ritenuto piu' idonea rispetto a quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa precedentemente disposta. L'uomo, infatti, nei giorni scorsi si e' appostato di notte presso l'abitazione della vittima, l'ha seguita in auto e ha speronato con la propria autovettura quella della ex moglie per poi darsi alla fuga. In seguito all'episodio, la donna e' stata trasportata presso il locale pronto soccorso dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in dodici giorni.

Dettagli Creato Mercoledì, 26 Agosto 2020 19:55