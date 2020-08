Crotone, ruba in casa e scappa con l’auto dei proprietari: arrestato

A Crotone aveva compiuto un furto in un'abitazione portando via oltre ad oggetti di valore e contanti anche l'autovettura dei proprietari di casa dandosi alla fuga. Un colombiano di origine ma cittadino olandese e' stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Caulonia Marina. L'uomo, senza fissa dimora che adesso e' finito in carcere, dopo il furto nell'appartamento aveva guidato fino a giungere nella cittadina della Locride. Tutta la merce e l'auto rubata sono state recuperate.

Dettagli Creato Mercoledì, 26 Agosto 2020 19:51