Percepivano reddito di cittadinanza, ma lavoravano in nero: segnalati all'Ispettorato del Lavoro di Crotone

Percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero in un ristorante-pizzeria. Alcune persone assunte "in nero" sono stati individuati in un locale di Strongoli Marina da personale della Questura di Crotone nell'ambito delle attivita' avviate per il contrasto ai fenomeni di illegalita' diffusa e di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del contagio da Coronavirus.

All'interno del locale pubblico sono stati identificati sei dipendenti, risultati essere tutti non assunti, due dei quali hanno dichiarato di essere percettori di reddito di cittadinanza, altri due di appartenere ad un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza e uno di essere studente. Gli elementi raccolti sono stati segnalati all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Crotone.

Controlli sono stati effettuati anche in altri esercizi similari che hanno portato all'identificazione di altri otto dipendenti per i quali si attende la verifica della regolare assunzione.