Scoperti 15 lavoratori ‘in nero’ nel Crotonese: sanzioni per responsabili di due aziende agricole

Quindici lavoratori occupati "in nero" sono stati scoperti durante una serie di accertamenti compiuti da personale della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Crotone in due aziende agricole di comuni della provincia. I controlli amministrativi anti caporalato hanno riguardato in tutto sette attivita' e 63 dipendenti.

In un'azienda agricola di Steccato di Cutro sono stati identificati 13 dipendenti irregolari mentre in un fondo in localita' S.Iorio nel territorio del comune di Strongoli ne sono stati individuati 2 su un totale di 16 sottoposti a controllo. Nei confronti dei responsabili delle due aziende sono state elevate contestazioni amministrative. Le altre 5 aziende sottoposte ad accertamenti non hanno fatto emergere irregolarita'.