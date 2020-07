Migranti, anche a Crotone il progetto “Apri” della Caritas

Nasce anche a Crotone il progetto "Apri", un'iniziativa della Caritas italiana finalizzata a creare migliori condizioni di integrazione per i migranti rafforzando il loro percorso di autonomia e sensibilizzando le comunita' all'accoglienza del prossimo. "Nel territorio di Crotone - annuncia la Cariats diocesana in una nota - dieci migranti e nuclei familiari saranno coinvolti in un processo di inclusione sociale che vedra' al centro la comunita' : parrocchie, istituti religiosi, famiglie giovani. I migranti saranno infatti accompagnati da tutor che li supporteranno accompagnandoli nel processo di integrazione e inserimento comunitario. Una nuova modalita' di accoglienza che permette alle persone di sperimentarsi direttamente nell'incontro confronto con fratelli e sorelle provenienti da contesti e culture differenti. Un modo nuovo di creare "comunita'" realmente inclusive, partecipate, solidali perche' l'accoglienza fa bene a chi la fa e a chi la riceve". La Caritas diocesana di Crotone in questo modo intende interpretare la ripartenza, e la nuova fase che si e' aperta in Italia in seguito all'emergenza sanitaria e alla crisi economica e sociale, in termini comunitari e partecipativi. "Solo infatti se ci si confronta con le nuove sfide come comunita' - conclude la nota - si puo' sperare di uscire dalla crisi migliori, arricchiti da un'esperienza che sapra' tirar fuori lo spirito di resilienza, la creativita' e le enormi potenzialita' del popolo italiano".

Dettagli Creato Martedì, 21 Luglio 2020 19:49