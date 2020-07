Crotone, arriva l’ordinanza per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica di Columbra

Il commissario straordinario del Comune di Crotone, Tiziana Costantino, con un'ordinanza firmata questa sera, ha disposto che la Sovreco proceda allo smaltimento nella discarica di Columbra dei rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento di localita' Ponticelli. Il commissario ha emesso l'ordinanza per fronteggiare l'emergenza rifiuti che ha trasformato la citta' in una pattumiera, con le strade invase dalla spazzatura. Il provvedimento, entrato in vigore oggi, ha valenza fino al 31 luglio prossimo, sia per la discarica di Columbra che per l'impianto di trattamento bio-meccanico di Ponticelli gestito da Ekro'. L'ordinanza si e' resa necessaria anche perche' l'Ato 3 Crotone non aveva disposto lo smaltimento alla discarica di Columbra, attendendo ancora un'autorizzazione da parte della Regione Calabria. Nel frattempo la spazzatura continuava ad accumularsi. La raccolta dei rifiuti accumulati in strada dovrebbe cominciare a breve. L'ordinanza impone sei giorni di conferimenti alla settimana e l'apertura di un giorno festivo in caso di due festivita' consecutive. I conferimenti andranno avanti fino alla concorrenza di 10mila tonnellate, pari ai volumi residui con i quali Sovreco ha risposto all'ultima ricognizione avviata dalla Regione per fare fronte alla crisi del settore che rischia di mettere in ginocchio buona parte della Calabria. Anche sindaci di altri comuni del crotonese, i cui territori si trovano nella medesima situazione, stanno predisponendo ordinanze seguendo l'esempio di Crotone.

