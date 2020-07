Mesoraca: Rosina Lombardo nuova coordinatrice Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia

L' Avv. Rosina Lombardo comunica di essere stata nominata coordinatrice per le pari opportunità al Comune di Mesoraca per il dipartimento di Forza Italia guidato dal presidente nazionale On.le Giusy Versace e dalla cara amica Maria Josè Caligiuri in qualità di coordinatrice Calabria.

Con questa nota voglio ringraziare Maria Josè Caligiuri, Responsabile Regionale del dipartimento pari opportunità che ha proceduto alla nomina d'intesa con l'On.le Giusy Versace- responsabile nazionale.

"Ho ricevuto una grande manifestazione di fiducia e provo una grande emozione per l'incarico ricevuto, per essere stata scelta quale responsabile del Dipartimento Disabilità e Pari Opportunità della città di Mesoraca- dichiara l'Avv. Rosina Lombardo- cercherò di contraccambiare la fiducia accordatami mettendomi a disposizione delle famiglie e della comunità. La nomina effettuata è un importante segnale di attenzione da parte del movimento alle formazioni sociali, alla cittadinanza e, sopratutto alle fasce più deboli che spesso , in molti, non reputano prioritarie. Sono convinta che le persone con disabilità debbano poter partecipare alla vita della società, pertanto mi batterò per garantire un' efficace integrazione per migliorare sensibilmente la vita di soggetti diversamente abili e delle proprie famiglie, parità di trattamento a tutti i cittadini di ambedue i sessi e adotterò azione positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della comunità".