Crotone, Lidonnici nominato responsabile provinciale degli Enti Locali di Forza Italia

"Ringrazio il coordinatore provinciale di FI, e neo deputato Sergio Torromino, per aver creduto nella mia persona e per la fiducia accordatami, con la nomina a Responsabile Provinciale Enti Locale del partito di Forza Italia per la Provincia di Crotone. Contribuire alla crescita politica ed economica del territorio crotonese è per me motivo di grande orgoglio e soprattutto di grande responsabilità. Sarà un lavoro di squadra, quello che intendo portare avanti, instaurando un rapporto diretto tra i comuni del crotonese e il Partito al fine di sostenere gli enti locali e garantire loro un confronto costante e necessario per lavorare in un'ottica inclusiva e rilanciare i territori. Il nuovo ruolo che andrò a ricoprire all'interno del partito nel quale da sempre milito, contribuirà ad avviare una nuova e importante stagione politica per la provincia di Crotone. Il lockdown ha fatto emergere alcune criticità, ma anche i tanti punti di forza di questo lembo di Calabria che ha voglia di farcela e che, con sacrificio e dedizione, investe costantemente le proprie energie per la crescita economica e sociale dei nostri territori. Un percorso che può far sperare le generazioni presenti e garantire quelle future".

Lo afferma, in una nota, Luigi Lidonnici, coordinatore provinciale di FI Crotone.