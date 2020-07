«Il Comune di Crotone ha bisogno di un sindaco coraggioso e con le mani libere, in grado di affrontare subito e di petto i problemi del servizio idrico, dunque capace di imporsi sul gestore regionale Sorical, che continua a ridurre la portata dell'acqua mettendo in difficoltà il consorzio Cogesi e soprattutto la comunità locale». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Paolo Parentela e Giuseppe d'Ippolito, che aggiungono: «Con il nostro candidato sindaco Andrea Correggia, che ha tutte le qualità necessarie, intendiamo batterci per garantire la piena disponibilità e pubblicità dell'acqua ai cittadini di Crotone, a lungo vittime delle tariffe illegittime e gonfiate di Sorical, cui peraltro vanno attribuiti i ripetuti e intollerabili disservizi. Inoltre – proseguono i parlamentari pentastellati – con Correggia e la sua squadra vogliamo inserire nello statuto del Comune il diritto all'acqua come bene essenziale preservato da ogni sorta di lucro e l'impegno del municipio a perseguire questo obiettivo con tutti i mezzi consentiti».

«Crediamo – concludono Parentela e D'Ippolito – che in una città importante come Crotone, riferimento per lo sviluppo turistico, economico e culturale dell'intera Calabria, il tema del funzionamento del servizio idrico sia prioritario, insieme a quello del rilancio della sanità, del miglioramento dei trasporti, del sostegno all'agricoltura e alla produzione casearia, delle bonifiche e della valorizzazione delle risorse territoriali».