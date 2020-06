Udienza contro i clan crotonesi forse a Roma

L'ufficialita' ancora non c'e', perche' manca l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ma e' concreta la possibilita' che l'udienza preliminare dei due procedimenti riuniti "Malapianta" e "Infectio", coordinati dalla Dda di Catanzaro contro le cosche crotonesi, venga celebrata a Roma. Caso raro dettato dalle disposizioni anti-Covid e, soprattutto, dalla carenza in Calabria di strutture adeguate a contenere processi affollati. Restera' a Catanzaro, invece, il procedimento Rinascita Scott. Alcuni giorni fa e' stata depositata dalla Dda all'ufficio gip la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 95 persone, indagate nell'ambito dei procedimenti "Malapianta" - contro la consorteria "Mannolo-Trapasso-Zoffreo" - e "Infectio" incentrata sulle proiezioni delle 'ndrine di San Leonardo di Cutro in Umbria. Stamani, intanto, si e' svolta una riunione della conferenza permanete nella Corte d'Appello di Catanzaro alla quale hanno partecipato il presidente della Corte Domenico Introcaso, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, il procuratore generale facente funzioni Beniamino Calabrese, il presidente dell'ordine degli avvocati di Catanzaro Antonello Talerico, l'ingegnere Di Girolamo, direttore regionale del demanio e il presidente del Tribunale del capoluogo Rodolfo Palermo.

Nella riunione e' stato discusso il problema, anche alla luce del recente incontro di Gratteri con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per "Rinascita-Scott" - n oltre 400 indagati accusati di essere associati e intranei alle cosche vibonesi - e' imminente la notifica della chiusura indagini e l'udienza preliminare dovrebbe avere inizio a fine luglio. Nel corso della conferenza permanente e' stata discussa la possibilita' di costruire una nuova aula bunker (con una capienza di circa 1000 posti) nelle adiacenze del Tribunale per i Minorenni e, nel frattempo, per consentire la celebrazione dell'udienza preliminare, installare una tensostruttura nei pressi del carcere in localita' Siano. E' stato stabilito anche, che, visti i tempi ristretti, l'udienza preliminare di "Malapianta-Infectio", con ogni probabilita', sia celebrata a Roma. Per l'ufficialita' occorre attendere l'avviso di fissazione dell'udienza.