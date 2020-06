Si dimette il sindaco di Cutro (Kr)

Il sindaco di Cutro Salvatore Divuono ha presentato stamattina le sue dimissioni. Divuono e' stato eletto nel giugno del 2016 alla guida della lista civica Cutro citta' Normale ma il suo percorso politico-amministrativo e' sempre stato caratterizzato dalla difficolta' di costruire una maggioranza solida. Le dimissioni protocollate oggi sono infatti l'epilogo di un periodo di fibrillazioni della maggioranza che ha continuato a perdere pezzi fino ad arrivare un mese fa alle dimissioni di un assessore ed un ufficiale di governo di Forza Italia, che lamentavano la debolezza della maggioranza. Se le dimissioni di Divuono non saranno ritirate entro 20 giorni, il Consiglio comunale sara' gia' sciolto i primi di luglio ed affidato alla guida di un commissario straordinario. Inoltre, al Comune di Cutro e' al lavoro una commissione d'accesso antimafia insediatasi in seguito all'operazione Thomas della Dda di Catanzaro che ha coinvolto un ex dirigente dell'ufficio tecnico.L'esito dell'accesso antimafia e' atteso per agosto.

"Cari concittadini, voglio comunicarvi che oggi ho rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco del comune di Cutro". Comincia così la lettera aperta con la quale Salvatore Divuono, Primo cittadino di Cutro (Kr), ha annunciato via Facebook le sue dimissioni. "Giungo a questa decisione con sofferenza - ha spiegato -, sono stati giorni difficili, come d'altronde lo sono stati questi 4 anni. Vi porterò ognuno di voi nel mio cuore, dove non dimenticherò mai l'emozione che tutti mi avete regalato. In questi anni ho ricevuto attacchi e offese da una classe politica che ha fallito in tutto. Con dedizione e impegno ho dovuto attuare scelte coraggiose per migliorare la nostra comunità". Tanti "gli obiettivi raggiunti", ha proseguito, ma "purtroppo non vi erano più le condizioni per continuare a portare avanti il programma amministrativo. Non mi appartengono sentimenti di attaccamento alla poltrona, mentre mi appartiene il desiderio di continuare a ricevere la stima, l'amicizia e l'affetto di chi, con consapevolezza, mi ha votato, di chi, in questi anni mi ha conosciuto, e di chi pur non avendomi scelto a rappresentarlo si è ricreduto".

Nella vita, ha concluso polemicamente il sindaco di Cutro, che giorno dopo giorno vedeva la sua maggioranza indebolirsi sempre di più numericamente, "ci sono traditi e traditori...ebbene io sono stato tradito da molti!! Un grazie particolare a tutti i miei collaboratori, agli assessori, ai consiglieri ai dirigenti, ai dipendenti tutti, anche quelli che mi hanno boicottato fino all'ultimo". Il sindaco ha ora 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni. A Cutro, pochi mesi fa, si è insediata la a Commissione d'accesso Antimafia.