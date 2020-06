Cirò Marina, Papa: "Regione ed enti locali si ricordino dell'erosione costiera"

"A causa dell'erosione costiera che da anni riduce il litorale, e' bastata una semplice mareggiata ed un po' di vento per spazzare via spiaggia e lidi balneari presenti ed in allestimento, il tutto e' avvenuto sabato scorso 6 giugno sul lungomare di Cirò Marina.

Questo purtroppo e' un fenomeno che riguarda tante coste calabresi, sia sul versante Jonico che Tirrenico e quasi ogni centro e borgo marinaro lo conosce molto bene.

Tutto ciò oltre l'effetto naturale e' anche conseguenza dell'aver dormito per anni, governi, regione ed enti locali, senza aver messo in atto un programma di interventi mirati e necessari a fronteggiare tale drammatica situazione.

Se l'attuale stato continua a persistere, oltre a non avere più spiaggia con conseguente eliminazione di ogni attività e turismo balneare, i nostri abitati rischiano seriamente l'allagamento con danni incalcolabili al patrimonio immobiliare, mettendo in serio pericolo anche l'incolumità dei cittadini tutti.

E' il caso che il nuovo assessore regionale ed il competente Dipartimento Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Autorità di Bacino e Protezione Civile dispongano al più presto interventi immediati ed urgenti anche con l'ausilio di finanziamenti della comunità europea.

Si fa un gran parlare di ferrovie, treni, alta velocità, dimenticando che spesso chi ne paga le conseguenze e' proprio la tratta ferroviaria che lambisce le nostre coste.

Bene, anzi benissimo l'alta velocità ed anche il Ponte sullo stretto di Messina, ma che camminino insieme con la tutela a mare del territorio.

Non si perda altro tempo, le mareggiate non aspettano nessuno e nemmeno preavvisano e soprattutto non se ne può parlare solo quando arrivano ed in piena emergenza.

Lo si legge in una nota del consigliere comunale Raffaele Papa.