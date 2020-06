Crotone, l'Arcivescovo incontra i priori delle confraternite dell'Arcidiocesi

Nella mattinata di oggi, 8 giugno, alle ore 09.00 - si legge in una nota - presso la Curia Arcivescovile si è svolto l' incontro tra Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Crotone-S.Severina ed i Priori delle realtà confraternali diocesane.

L'incontro cordiale e proficuo ha consentito ai Priori Federico Ferraro , per la Confraternita della Madonna di Capocolonna, di Crotone, Claudio Saporito per la Confraternita della SS.ma Immacolata di Mesoraca, e Domenico Lombardo della Confraternita di San Michele di Filippa di Mesoraca, di presentare i tre sodalizi al padre arcivescovo e condividere le attività poste in essere in questi anni, all'insegna dell' impegno devozionale al servizio della Chiesa e della comunità: i gemellaggi mariani, i momenti liturgici e culturali, il fare comunità.

Si è auspicato un coinvolgimento sempre più ampio nella vita diocesana e nei momenti che vedono la comunità ecclesiale unita soprattutto in opere socialmente utili; è fondamentale vivere come aggregazione ecclesiale che realizzi pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica; è, altresì, importante promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e in forme varie che tendano a coinvolgere anche le giovani generazioni.

Si è convenuti che le confraternite, come avviene nelle altre realtà ecclesiali italiane e non solo, devono essere sempre più un valido strumento di comunicazione e di evangelizzazione come forma di apostolato laicale, tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

I priori hanno ringraziato S.E. per il momento di ascolto e hanno convenuto sull'opportunità di avviare un percorso comune e condiviso.