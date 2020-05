Comunali Crotone, Torromino (FI): “Non sponsorizzo candidati sindaci”

"In questi giorni sulle testate giornalistiche, e' gia' partito il "toto nome" dei papabili candidati a Sindaco della citta' di Crotone. Sono state pubblicate indiscrezioni, tra l'altro completamente infondate, su mie probabili sponsorizzazioni per il candidato del centro destra. Tengo a smentire categoricamente queste voci e anche quella di eventuali proposte in avanti da parte di soggetti a me vicini; continuero' a smentire tutte quelle voci non veritiere che inevitabilmente verranno messe in moto da destabilizzatori di professione". E' quanto afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sergio Torromino.

"La mia visione, per la tornata elettorale e non solo - prosegue Torrominio - e' molto alta: ho intenzione di far tornare la politica, con i partiti, al centro della discussione, quella che non guarda a personalismi e fughe in avanti, bensi' abbia come punto cardine un progetto condiviso di sviluppo per il bene della citta'. A tal proposito sto gia' interloquendo con l'area del centro destra e, presto ci vedremo in una interpartitica per valutare insieme chi potrebbe rappresentare al meglio la nostra citta' capoluogo; l'unica condizione imprescindibile sulla quale non indietreggero', ma sono certo sia il pensiero comune, e' che il candidato abbia uno spessore culturale e soprattutto morale indiscutibile, che guardi ai bisogni della collettivita' e, che abbia una visione lungimirante su un progetto di rilancio e rinascita a medio, lungo termine".

"Le scelte politiche - sostiene ancora il parlamentare - si faranno nei luoghi deputati e con la massima trasparenza, successivamente si cerchera' la condivisione con il mondo civico, perche' conosco bene la valenza ed il contributo che questo comparto ed il mondo del associazionismo possono apportare. Saremo aperti a chiunque voglia sposare il nostro progetto politico, che sara' senza ombra di dubbio volto solo al rilancio della citta'".