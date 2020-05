Isola Capo Rizzuto (Kr), videoconferenza tra l’amministrazione comunale e il Polo Museale della Calabria sul Castello Aragonese

Si è tenuto nella giornata di ieri, giovedì 28 maggio, un incontro in videoconferenza tra l'amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto e il Polo Museale della Calabria per discutere della situazione Castello Aragonese di Le Castella.

All'incontro, richiesto dall'amministrazione comunale, hanno preso parte: il vicesindaco avv. Maria Grazia Micalizzi con delega ai Beni Culturali, il consigliere Andrea Liò presidente della 4° commissione (che racchiude i beni culturali) e il consigliere di minoranza avv. Antonio Maida. Entrambi i consiglieri particolarmente interessanti considerando che vivono proprio nella frazione di Le Castella.

Obiettivo della conferenza è stato quello definire una bozza di accordo di valorizzazione del maniero, di cui si era già avviato un iter per addivenire al suddetto accordo nel precedente incontro tenutosi presso la sala consiliare del comune, ma che poi, causa Covid, aveva subito un forzato rallentamento.

L'incontro è stato molto produttivo, entrambi gli enti hanno preso impegni concreti per una più rapida riapertura della maggiore attrattiva turistica dell'intera regione Calabria.

Non nascondiamo le difficoltà che stiamo incontrando, hanno sottolineato i due enti, considerate le normative vigenti in materia di distanziamento sociale, ma l'impegno sarà massimo per garantire una visita in totale sicurezza.

Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri per definire l'accordo di valorizzazione e riaprire finalmente il Castello.