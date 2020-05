Riprendono i colloqui presso l'Ufficio del Garante dei Detenuti di Crotone

A seguito dell'introduzione del decreto legge n.233 del 16.05.2020, inerente la ripresa controllata delle attività , da lunedì 18 maggio riprenderanno i colloqui presso l'Ufficio del Garante comunale dei detenuti Federico Ferraro, per familiari o congiunti che intendessero sottoporre problematiche relative alla detenzione presso la Casa Circondariale di Crotone; per l'incontro occorre presentare richiesta tramite mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In questi mesi hanno avuto prosecuzione le attività dell'Ufficio del Garante comunale per il monitoraggio dell'emergenza COVID19, in seguito alle segnalazioni o comunicazioni da parte di familiari; si sono regolarmente svolti i colloqui tra il Garante comunale e la popolazione carceraria, tramite collegamento skype e whatsapp, servizi potenziati da disposizioni regolamentari per far fronte all'emergenza pandemica del Coronavirus.

Il Garante ha effettuato anche diverse visite presso la locale casa circondariale sia per consegnare la dotazione di mascherine per i detenuti, che per attività ispettiva a seguito del tentativo di suicidio ad inizio maggio.