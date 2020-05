Crotone: trovato con quasi mezzo chilo di marijuana, arrestato 48enne

Era in giro con una busta di plastica contenente quasi mezzo chilo di marijuana. Un uomo di 48 anni, S.U., e' stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile e posto ai domiciliari, a Crotone, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti impegnati in un'attivita' di controllo per l'osservanza mentre delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19, e' stato notato mentre con una busta bianca in mano saliva a bordo di un'auto per poi allontanarsi. I poliziotti, dopo avere seguito l'auto che si e' poi fermata nei pressi del lungomare della citta', hanno deciso di effettuare un controllo nell'abitacolo della vettura. Cosi' hanno trovato, sopra il sedile anteriore lato passeggero della vettura, la busta con all'interno 445 grammi di marijuana. La droga e' stata sequestrata.(ANSA)

Dettagli Creato Lunedì, 11 Maggio 2020 16:24