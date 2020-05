Crotone, ordinanza del commissario Costantino: lungomare senza auto nel weekend

Il commissario straordinario del Comune di Crotone, Tiziana Costantino, con propria ordinanza ha disposto la chiusura al transito veicolare sul lungomare cittadino nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra piazza Rino Gaetano e piazzale Ultras, istituendo altresi' il divieto di sosta e di fermata, dalle ore 9 alle 20 dei giorni 9 e 10 maggio prossimi. Con la medesima ordinanza e' stata disposta la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo tra l'incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nei medesimi orari e giorni.

"Questo provvedimento e' adottato per consentire una attivita' motoria o sportiva in tutta sicurezza. Confido nel senso di responsabilita' dei crotonesi cosi' come hanno dimostrato nella fase uno dell'emergenza Coronavirus attenendosi, anche in questo caso, alle norme previste, alle distanze di sicurezza ed evitando assembramenti" ha detto il commissario. (AGI)