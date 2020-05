Cotronei: la raccolta dell'indifferenziata riparte da domani

Per fronteggiare l'emergenza rifiuti che accomuna il nostro comune a molti altri della regione, l'Amministrazione Comunale si è impegnata ad individuare tutte le soluzioni possibili per risolvere le difficoltà conseguenti al blocco del funzionamento dell'impianto che smaltisce gli scarti della lavorazione. Come gli altri comuni del crotonese si è provveduto al declassamento del CSS (Combustibile Solido Secondario) prodotto dall'impianto di Crotone, con conseguente aumento dei costi del servizio di smaltimento a carico dell'Ente. In virtù delle scelte effettuate il servizio continuerà regolarmente, secondo quanto previsto dal calendario della raccolta dei rifiuti urbani.

È quanto fa sapere l'assessore all'ambiente Vincenzo Girimonte informando la comunità che oggi, venerdì 8 sarà ritirato l'umido e domani, sabato 9 sarà regolarmente ritirata la frazione indifferenziata.

In attesa degli esiti della riunione dell'Ambito Territoriale di Crotone (ATO) in programma per lunedì 11 maggio e alla quale parteciperà anche il Comune di Cotronei, si chiede ai cittadini di continuare a differenziare il più possibile e ridurre al minimo il contenuto del cosiddetto sacchetto nero per azzerare i rifiuti da mandare in discarica.