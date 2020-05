Fase 2, a Crotone servizi di controllo nelle aziende e nei luoghi di lavoro

Il Prefetto di Crotone Tiziana Tombesi ha tenuto una riunione in video conferenza per definire le strategie operative per il controllo dell'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza COVID-19 negli ambienti di lavoro della provincia di Crotone. All'incontro hanno partecipato i Comandanti provinciali dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco e rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Verranno eseguiti, secondo una pianificazione concordata, servizi di controllo sia nelle aziende legittimate dal Dpcm del 10 aprile alla prosecuzione dell'attivita' sia in quelle che hanno continuato a svolgere l'attivita' industriale o commerciale previa comunicazione al Prefetto, in quanto funzionali ad assicurare la continuita' della filiera produttiva.