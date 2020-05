Branco di lupi avvistato a Crotone

Un branco di lupi - che in base alle prime segnalazioni dovrebbe essere composto da un esemplare maschio, una femmina e da un esemplare piu' giovane - e' stato avvistato a tarda sera a Crotone in diverse zone abitate della citta'. Gli esperti parlano dell'evento come di un "miracolo naturalistico". "In citta' potrebbero essere arrivati - afferma Girolamo Parretta, presidente del circolo Ibis per l'ambiente, che da tempo studia il lupo del Marchesato, anche con l'ausilio di fototrappole - seguendo il corso del fiume Esaro, perche' e' cosi' che si muovono i lupi potendo percorrere fino a 120 km al giorno.

Nelle scorse settimane avvistamenti sono stati segnalati nei pressi di Cutro e Isola Capo Rizzuto che, approfittando del silenzio da lockdown, devono essersi addentrati verso la citta'". "Non c'e' motivo di temere il lupo - sostiene Parretta - che ha una paura atavica dell'uomo, non lo aggredisce dalla fine del '700, quando era diffusa la rabbia. Questo e' un branco che va solo protetto".

(Foto Ansa)