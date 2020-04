Coronavirus, Rocca (MF) annuncia proposte per la ripresa dell’attività giudiziale civile e penale

L'Avv. Salvatore Rocca, Consigliere Coa di Crotone e Presidente del Movimento Forense di Crotone, condivide e ritiene opportune visto il periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando tutte le proposte enunciate dal Direttivo Nazionale di MF che ha individuato i punti principali su cui il Governo deve intervenire nelle prossime ore in tema di Giustizia ed avvocatura.

1. #UDIENZE NEL POMERIGGIO, ANCHE NELLE #CASERME.

In tema di attività giudiziaria per garantire la ripartenza repentina, oltre all'udienza da #remoto e scritta (con preferenza per la prima), in tutti i casi in cui è necessaria la presenza fisica dei difensori, delle parti e dei testi - penale e talune udienze nel civile - occorre porre rimedio alla carenza di #aule idonee a garantire il rispetto delle norme per la salute. Pertanto, considerando che l'emergenza purtroppo non consentirà di tornare alla normalità prima di 7/8 mesi, si chiede che il Governo disponga l'utilizzo delle Caserme e delle strutture pubbliche oltre che la possibilità di svolgere le udienze anche nel pomeriggio.

2. #GRATUITOPATROCINIO, BENE ODG GOVERNO MA FACCIAMO PRESTO.

Nel rivendicare la battaglia condotta da sempre in tutela di coloro che assistono in regime di #patrocinio a spese dello Stato, MF manifesta soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo delle istanze avanzate con la comunicazione del 24.03. Resta quindi ancor più forte l'attesa per un pronto intervento sul campo, da parte dell'amministrazione del settore Giustizia, che porti risposte concrete agli avvocati che vivono con difficoltà questi giorni di crisi emergenziale.

3. #REDDITO DI ULTIMA #ISTANZA PER TUTTI I RICHIEDENTI ED AI PENSIONATI CON INVALIDITA'.

Si chiede di integrare il fondo di ultima istanza in favore dei #professionisti consentendo di incassare il #bonus anche ai 30.000 #avvocati che ad oggi sono rimasti fuori a causa dell'esaurimento del budget. L'accesso al fondo deve essere garantito anche ai professionisti titolari di #pensionediinvalidità ed ai professionisti iscritti a due enti previdenziali con dichiarazione dei redditi complessiva in linea con quella prevista per accedere al fondo.

4. #ESAMI DA AVVOCATI, NO ALLA RIPETIZIONE DELLA PROVA, CORREZIONI SUBITO DA REMOTO.

Da ultimo, #MF si oppone a qualsiasi tipo di provvedimento che preveda il #rinvio della correzione degli scritti per l'esame di #abilitazione alla professione in tal modo obbligando i praticanti che già hanno sostenuto gli scritti, alla ripetizione della prova a Dicembre. L'unica via è la correzione immediata degli elaborati avvalendosi degli strumenti "da remoto".

Il Movimento Forense auspica che il Governo faccia proprie le istanze formulate e provveda in tal senso, sin da subito, con il prossimo Decreto ovvero prima della ripresa delle attività giudiziarie.

L'Avv. Rocca, vuole ringraziare oltre a tutto il direttivo nazionale di MF per l'incessante lavoro in particolare Presidente nazionale del Movimento Forense, l'Avv. Massimiliano Cesali.